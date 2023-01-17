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Чемпионат Франции. Лига 1

Бывший наставник «Спартака» может возглавить «Ниццу»

17 Января 2023 • 03:14 Комментировать
Ницца
...
Реймс
19.02 22:00

Мы уже сообщали о том, что французская «Ницца», расставшись с Люсьеном Фавром, находится в поисках нового наставника. Одним из претендентов на должность является наставник сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар, но есть и другие соискатели вакансии.

Как уточняет французское издание L'Equipe, другим претендентом на место главного тренера «Ниццы» является бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско. После московского клуба Тедеско поработал с «РБ Лейпцигом» и даже выиграл с ним Кубок Германии, но в начале сентября прошлого года был уволен из клуба и с тех пор пребывает без работы. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Доменико Тедеско Люсьен Фавр
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НИЦЦА РЕЙМС
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