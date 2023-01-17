Бывший наставник «Спартака» может возглавить «Ниццу»

Мы уже сообщали о том, что французская «Ницца», расставшись с Люсьеном Фавром, находится в поисках нового наставника. Одним из претендентов на должность является наставник сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар, но есть и другие соискатели вакансии.

Как уточняет французское издание L'Equipe, другим претендентом на место главного тренера «Ниццы» является бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско. После московского клуба Тедеско поработал с «РБ Лейпцигом» и даже выиграл с ним Кубок Германии, но в начале сентября прошлого года был уволен из клуба и с тех пор пребывает без работы.