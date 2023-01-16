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Чемпионат Франции. Лига 1

Червиченко – о назначении Каттани: «Ну, возглавил и возглавил»

16 Января 2023 • 22:04 Комментировать

Андрей Червиченко, в своё время занимавший пост президента столичного «Спартака», поделился своим мнением о назначении на пост директора академии «ПСЖ», одного из ведущих клубов Франции, бывшего спортивного директора московского клуба, итальянского специалиста Луки Каттани.

«Ну, возглавил и возглавил. Что тут такого сверхъестественного? Крутится в какой-то обойме, заткнули какую-то дыру», - приводит слова футбольного деятеля «Матч ТВ».

Также специалист признался, что не обладает знаниями касательно выдающихся футболистов, выпустившихся из академии парижского клуба. По мнению Червиченко, что касается именно академии, то тут «только имя «Пари Сен-Жермен» громкое».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ПСЖ Андрей Червиченко Лука Каттани
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