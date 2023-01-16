Вратарь Кейлор Навас в ближайшее время может сменить клубную прописку. Активный интерес к 36-летнему костариканцу проявляет «Аль-Наср». Там Навас может воссоединиться с Криштиану Роналду – ранее они уже выступали за «Реал».

Как сообщает в социальных сетях инсайдер Николо Скира, Кейлор Навас уже контактировал с Криштиану Роналду. Вратарь связался с форвардом ради получения информации о проекте «Аль-Насра». Саудвский клуб предлагает Навасу контракт на три года.

Кейлору Навасу, которого портал transfermarkt оценивает в 5 миллионов евро, наверняка интересна смена клуба, поскольку в настоящий момент он почти не получает игрового времени в «ПСЖ».