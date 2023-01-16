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Чемпионат Франции. Лига 1

​Роналду и Кейлор Навас могут снова стать одноклубниками

16 Января 2023 • 15:58 Комментировать

«Аль-Наср» ищет голкипера после того, как в лазарет угодил Давид Оспина. Как стало известно журналистам испанского издания Marca, приоритетным кандидатом для саудовского клуба является Кейлор Навас из «ПСЖ». Переговоры уже идут. 

В сезоне 2022/2023 Кейлор Навас провёл за «ПСЖ» только один матч. Основным вратарём гранда Лиги 1 является Джанлуиджи Доннарумма.  

Если Кейлор Навас переберётся в «Аль-Наср», то там он воссоединится с Криштиану Роналду. В своё время эти футболисты уже были одноклубниками, когда выступали за «Реал».

Добавим, что эксперты портала transfermarkt оценивают 36-летнего Кейлора Наваса в 5 миллионов евро.


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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Аль-Наср Кейлор Навас Трансферы футбола - зима 2023
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