Роналду будет капитаном в матче звёзд против «ПСЖ»

Звездный нападающий Криштиану Роналду утвержден в качестве капитана на матч звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» против французского «ПСЖ». Об этом сообщил глава General Entertainment Authority Турки Аль-Шейх.

Напомним, что товарищеский поединок между звездами чемпионата Саудовской Аравии и парижским грандом состоится в четверг, 19 января.

Криштиану присоединился к «Аль-Насру» в конце 2022 года. 37-летний португальский голеадор заключил с клубом контракт на два с половиной года. Заработная плата Роналду в Саудовской Аравии составит 200 миллионов евро. Предыдущим клубом КриРо был «МЮ».