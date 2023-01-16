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Чемпионат Франции. Лига 1

Роналду будет капитаном в матче звёзд против «ПСЖ»

16 Января 2023 • 09:42 Комментировать (1)

Звездный нападающий Криштиану Роналду утвержден в качестве капитана на матч звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» против французского «ПСЖ». Об этом сообщил глава General Entertainment Authority Турки Аль-Шейх.

Напомним, что товарищеский поединок между звездами чемпионата Саудовской Аравии и парижским грандом состоится в четверг, 19 января.

Криштиану присоединился к «Аль-Насру» в конце 2022 года. 37-летний португальский голеадор заключил с клубом контракт на два с половиной года. Заработная плата Роналду в Саудовской Аравии составит 200 миллионов евро. Предыдущим клубом КриРо был «МЮ».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду ПСЖ Аль-Наср
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ARTUR
16 Января 2023 в 10:40
убожество нашло свое место
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