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Чемпионат Франции. Лига 1

Витинья: «ПСЖ» не ожидал такого результата, неприятный итог»

16 Января 2023 • 09:19 Комментировать

Полузащитник «ПСЖ» Витинья пообщался с представителями СМИ после поражения от «Ренна» (0:1) в матче чемпионата Франции.

«Неприятный результат для нас. Мы не ожидали такого исхода. «ПСЖ» шел вперед и старался забить, но ничего не получилось. Печальный вечер для нас. Мы должны проанализировать эту неудачу, чтобы такого больше не повторилось. У всех клубов бывают взлеты и падения. Нет повода для беспокойства, мы продолжаем работать», - приводит слова португальца Lequipe.

После 19 туров парижский клуб сохраняет лидерство в Лиге 1, опережая ближайшего преследователя на три балла.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Витинья
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