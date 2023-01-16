Верратти рассказал, какие сплетни о нём раздражают его больше всего

Итальянский полузащитник Марко Верратти не избежал проблем с журналистами - в интервью France Football он поведал о том, что иные, не самые честные бумагомаратели писали о нем различные небылицы. Больше всего Верратти раздражают «сведения» о том, что он, дескать, ночами напролет тусуется в клубах.

- Меня раздражают такие информации, потому что много раз они попросту не были правдивыми. Не скажу, что я вообще не бываю в клубах, но если ты журналист, то должен работать корректно, честно, и освещать вещи так, как они есть, а не писать о том, что я каждую ночь пропадаю в клубах, - заявил Верратти.