Бен-Йеддер - автор самого быстрого хет-трика в Лиге 1 за последние девять лет

В матче девятнадцатого тура французского чемпионата «Монако» крупно обыграл «Аяччо», забив островитянам целых семь мячей. Три из них на свой счет записал главный бомбардир монегасков Виссам Бен-Йеддер, который оформил хет-трик к 35-й минуте игры.

Такого в Лиге 1 не было целых девять лет, с тех пор, как в матче «Бордо» против «Генгама» в Лиге 1 20 апреля 2014 года Шейк Дьябате забил три мяча уже к 26-й минуте игры, а жирондинцы в иге выиграли со счетом 5:1.

В следующем, двадцатом туре французского чемпионата «Монако» сыграет в гостевом матче против «Марселя», это случится 28 января.