«Монако» забил 7 мячей в ворота «Аяччо»

В 19-м туре Лиги 1 «Монако» играл против «Аяччо». Интрига была убита сразу же, к шестой минуте отличились Аксель Дисаси и Крепин Диатта. На ответный гол гостей монегаски ответили хет-триком Виссама Бен-Йеддера всего за 14 минут. После перерыва Брель Эмболо дублем сделал результат 1:1.

Александр Головин принимал активное участие в результативных атаках и провел на поле ровно час. Его команда вышла на чистое четвертое место, соперник - в зоне вылета.