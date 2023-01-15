«Монако» забил 7 мячей в ворота «Аяччо»

В 19-м туре Лиги 1 «Монако» играл против «Аяччо». Интрига была убита сразу же, к шестой минуте отличились Аксель Дисаси и Крепин Диатта. На ответный гол гостей монегаски ответили хет-триком Виссама Бен-Йеддера всего за 14 минут. После перерыва Брель Эмболо дублем сделал результат 1:1.
Александр Головин принимал активное участие в результативных атаках и провел на поле ровно час. Его команда вышла на чистое четвертое место, соперник - в зоне вылета.
Протокол игры
|(1:0) Дисаси Аксель2'
|(2:0) Диатта Крепин6'
|11'Белайли Юсеф (2:1)
|(3:1) Бен-Йеддер Виссам21'
|(4:1) Бен-Йеддер Виссам28'
|(5:1) Бен-Йеддер Виссам35'
|(6:1) Эмболо Брель63'
|(7:1) Эмболо Брель89'
Нюбель Александр•Скардовелли Вандерсон•Дисаси Аксель71' (Сарр Маланг (71') •Марипан Гильермо•Кайо Энрике•Диатта Крепин•Камара Мохамед VII 20'46' (Матазо Элио (46') •Фофана Юссуф•Головин Александр61' (Якобс Исмаил (61') •Бен-Йеддер Виссам71' (Боаду Мирон (71') •Бен Сехир Элиссе61' (Эмболо Брель (61')
Запасные: Минамино Такуми•Агилар Рубен•Дидийон Томас•Аклиуш Манес
Леруа Бенжамен•Гонсалес Омар II•Майембо Фернан46' (Муссити-Око Бевик (46') •Видаль Клеман•Юссуф Мохамед•Диалло Исмаэль 33'64' (Альфонс Микаэль (64') •Баяла Сириль•Мангани Тома• 46'Шаброль Флорьян•Нури Рияд64' (Ботье Жан (64') •Белайли Юсеф46' (Авинель Седрик (46')
15 января. Стадион "Луи II".
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