Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Аяччо»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начнет матч 19-го тура чемпионата Франции против команды «Аяччо» с первых минут.

26-летний россиянин попал в стартовый состав «монегасков».

В нынешнем сезоне французского чемпионата Александр забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи в 17 играх.

На данный момент «Монако» набрал 34 очка, что позволяет команде занимать шестое место в турнирной таблице.

«Аяччо», в свою очередь, расположился на 18-й строчке, занеся в свой актив лишь 15 очков.

Следить за текстовой трансляцией данного поединка, который начнется 15 января в 19:05 по московскому времени, можнона сайте LiveResult.ru.