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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Аяччо»

15 Января 2023 • 18:27 Комментировать
Монако
3:1
Аяччо
1-й тайм

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начнет матч 19-го тура чемпионата Франции против команды «Аяччо» с первых минут.

26-летний россиянин попал в стартовый состав «монегасков».

В нынешнем сезоне французского чемпионата Александр забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи в 17 играх.

На данный момент «Монако» набрал 34 очка, что позволяет команде занимать шестое место в турнирной таблице.

«Аяччо», в свою очередь, расположился на 18-й строчке, занеся в свой актив лишь 15 очков.

Следить за текстовой трансляцией данного поединка, который начнется 15 января в 19:05 по московскому времени, можнона сайте LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Аяччо Александр Головин
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