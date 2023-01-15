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«ПСЖ» может покинуть «Парк де Пренс»

15 Января 2023 • 13:52 Комментировать

«ПСЖ» может сменить «Парк де Пренс» на другой стадион из-за разногласий с властями французской столицы.

«У нас очень чёткая позиция. «Парк де Пренс» не продаётся и не будет продаваться. Это твёрдая и окончательная позиция. Стадион является наследием для парижан», - сказала ESPN Анн Идальго, мэр Парижа.

В «ПСЖ» отреагировали на заявление мэра Парижа.

«Удивительно и разочаровывающе слышать, что мэр Парижа занимает позицию, которая заставит нас покинуть «Парк де Пренс». Стадиону 50 лет, и многое там нуждается в ремонте. Мэр внезапно окончательно прекращает переговоры о продаже, которые мы вели в течение длительного времени. Теперь вы вынуждены искать альтернативные варианты», - слова представителя «ПСЖ» приводит Goal.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Парк де Пренс
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