Раскрыты карьерные планы Месси после победы на ЧМ-2022

Звездный нападающий сборной Аргентины и французского «ПСЖ» Лионель Месси не получал предложения из Саудовской Аравии. Ранее сообщалось, что подписать 35-летнего голеадора хочет «Аль-Хиляль».

Как сообщил инсайдер Гиллем Балаге, стороны не вступали в переговоры. Приоритетом для Месси является продолжение карьеры в Европе.

«Лео – фаворит на «Золотой мяч». Месси по-прежнему играет в Лиге чемпионов и хочет победить. У него большие цели после ЧМ», - говорится в публикации.

Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Действующее соглашение аргентинца с парижанами рассчитано до конца нынешнего сезона.

Известен итог переговоров Месси с «ПСЖ»