Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Раскрыты карьерные планы Месси после победы на ЧМ-2022

15 Января 2023 • 08:30 Комментировать

Звездный нападающий сборной Аргентины и французского «ПСЖ» Лионель Месси не получал предложения из Саудовской Аравии. Ранее сообщалось, что подписать 35-летнего голеадора хочет «Аль-Хиляль».

Как сообщил инсайдер Гиллем Балаге, стороны не вступали в переговоры. Приоритетом для Месси является продолжение карьеры в Европе.

«Лео – фаворит на «Золотой мяч». Месси по-прежнему играет в Лиге чемпионов и хочет победить. У него большие цели после ЧМ», - говорится в публикации.

Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Действующее соглашение аргентинца с парижанами рассчитано до конца нынешнего сезона.

Известен итог переговоров Месси с «ПСЖ»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.01.23 в 15:00
Лилль Лилль
Труа Труа
1.56 4.30 6.00
Видео
15.01.23 в 17:00
Реймс Реймс
Ницца Ницца
2.70 3.35 2.70
Видео
15.01.23 в 17:00
Анже Анже
Клермон Клермон
2.55 3.45 2.80
Видео
15.01.23 в 17:00
Монпелье Монпелье
Нант Нант
2.48 3.55 2.85
Видео
15.01.23 в 17:00
Тулуза Тулуза
Брест Брест
2.07 3.65 3.55
Видео
15.01.23 в 19:05
Монако Монако
Аяччо Аяччо
1.54 4.40 6.20
Видео
15.01.23 в 22:45
Ренн Ренн
ПСЖ ПСЖ
3.90 3.95 1.88
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Января
00:58 · Франция. Лига 1
«Лион» дома проиграл предпоследней команде Лиги 1
14 Января
23:56 · Франция. Лига 1
Малиновский дебютировал в стартовом составе «Марселя»
22:52 · Франция. Лига 1
«Марсель» добыл волевую победу над «Лорьяном»
20:55 · Франция. Лига 1
«Ланс» подобрался к «ПСЖ» на расстояние одной победы
16:12 · Англия. Премьер-лига
Сарабия отсутствовал на сегодняшней тренировке «ПСЖ»
15:34 · Англия. Премьер-лига
Хиддинк: «Думаю, Головин может заиграть в АПЛ» 1
14:59 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» нацелился на игрока, который стал открытием чемпионата мира
13:42 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» отреагировали на переписку с оскорблениями в адрес Месси 1
10:55 · Испания. Ла Лига
Бартомеу: «Я бы не позволил Месси уйти» 1
06:21 · Англия. Премьер-лига
Ривалдо считает, что Неймар переберётся в «Манчестер Сити»
00:42 · Франция. Лига 1
​Руководство «Галатасарая» рассматривает выкуп Икарди из «ПСЖ» слухи
00:31 · Англия. Премьер-лига
Лемина – новичок «Вулверхэмптона» официально
13 Января
23:25 · Франция. Лига 1
Верратти: «Невозможно не любить Париж»
22:49 · Германия. Бундеслига
В «Вольфсбург» перейдёт защитник «Монпелье» Козза
22:44 · Германия. Бундеслига
Переход Зоммера в «Баварию» всё менее вероятен
Все новости
Рекомендуем