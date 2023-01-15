Раскрыты карьерные планы Месси после победы на ЧМ-2022

Звездный нападающий сборной Аргентины и французского «ПСЖ» Лионель Месси не получал предложения из Саудовской Аравии. Ранее сообщалось, что подписать 35-летнего голеадора хочет «Аль-Хиляль».
Как сообщил инсайдер Гиллем Балаге, стороны не вступали в переговоры. Приоритетом для Месси является продолжение карьеры в Европе.
«Лео – фаворит на «Золотой мяч». Месси по-прежнему играет в Лиге чемпионов и хочет победить. У него большие цели после ЧМ», - говорится в публикации.
Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Действующее соглашение аргентинца с парижанами рассчитано до конца нынешнего сезона.
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