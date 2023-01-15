Известен итог переговоров Месси с «ПСЖ»

Форвард Лионель Месси договорился с руководством «ПСЖ» о подписании нового трудового договора. Об этом рапортуют журналисты Tyc Sports. Новое соглашение 35-летнего аргентинца с парижанами будет рассчитано до лета 2024 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает по окончании текущего сезона.

Месси стал игроком «ПСЖ» летом 2021 года, перейдя из каталонской «Барселоны» в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне аргентинский нападающий поучаствовал в 20 поединках, записав на свой счет 13 забитых мячей и 14 голевых передач.

Ранее сообщалось, что два клуба готовы платить Месси 350 миллионов евро в год.