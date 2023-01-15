Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Известен итог переговоров Месси с «ПСЖ»

15 Января 2023 • 00:30 Комментировать

Форвард Лионель Месси договорился с руководством «ПСЖ» о подписании нового трудового договора. Об этом рапортуют журналисты Tyc Sports. Новое соглашение 35-летнего аргентинца с парижанами будет рассчитано до лета 2024 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает по окончании текущего сезона.

Месси стал игроком «ПСЖ» летом 2021 года, перейдя из каталонской «Барселоны» в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне аргентинский нападающий поучаствовал в 20 поединках, записав на свой счет 13 забитых мячей и 14 голевых передач.

Ранее сообщалось, что два клуба готовы платить Месси 350 миллионов евро в год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ланс Ланс
Осер Осер
1
0
1.45 4.70 7.40
Видео
Окончен
Марсель Марсель
Лорьян Лорьян
3
1
1.58 4.40 5.60
Видео
Окончен
Лион Лион
Страсбург Страсбург
1
2
1.64 4.20 5.20
Видео
15.01.23 в 15:00
Лилль Лилль
Труа Труа
1.56 4.30 6.00
Видео
15.01.23 в 17:00
Реймс Реймс
Ницца Ницца
2.70 3.35 2.70
Видео
15.01.23 в 17:00
Анже Анже
Клермон Клермон
2.55 3.45 2.80
Видео
15.01.23 в 17:00
Монпелье Монпелье
Нант Нант
2.48 3.55 2.85
Видео
15.01.23 в 17:00
Тулуза Тулуза
Брест Брест
2.07 3.65 3.55
Видео
15.01.23 в 19:05
Монако Монако
Аяччо Аяччо
1.54 4.40 6.20
Видео
15.01.23 в 22:45
Ренн Ренн
ПСЖ ПСЖ
3.90 3.95 1.88
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Января
00:58 · Франция. Лига 1
«Лион» дома проиграл предпоследней команде Лиги 1
14 Января
23:56 · Франция. Лига 1
Малиновский дебютировал в стартовом составе «Марселя»
22:52 · Франция. Лига 1
«Марсель» добыл волевую победу над «Лорьяном»
20:55 · Франция. Лига 1
«Ланс» подобрался к «ПСЖ» на расстояние одной победы
16:12 · Англия. Премьер-лига
Сарабия отсутствовал на сегодняшней тренировке «ПСЖ»
15:34 · Англия. Премьер-лига
Хиддинк: «Думаю, Головин может заиграть в АПЛ» 1
14:59 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» нацелился на игрока, который стал открытием чемпионата мира
13:42 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» отреагировали на переписку с оскорблениями в адрес Месси 1
10:55 · Испания. Ла Лига
Бартомеу: «Я бы не позволил Месси уйти» 1
06:21 · Англия. Премьер-лига
Ривалдо считает, что Неймар переберётся в «Манчестер Сити»
00:42 · Франция. Лига 1
​Руководство «Галатасарая» рассматривает выкуп Икарди из «ПСЖ» слухи
00:31 · Англия. Премьер-лига
Лемина – новичок «Вулверхэмптона» официально
13 Января
23:25 · Франция. Лига 1
Верратти: «Невозможно не любить Париж»
22:49 · Германия. Бундеслига
В «Вольфсбург» перейдёт защитник «Монпелье» Козза
22:44 · Германия. Бундеслига
Переход Зоммера в «Баварию» всё менее вероятен
Все новости
Рекомендуем