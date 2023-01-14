​Биограф раскрыл планы Месси

Журналист Гиллем Балаге высказался на тему будущего звёздного нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. Действующий контракт 35-летнего аргентинца истекает в конце нынешнего сезона. В последнее время слухи связывают Месси с клубами из Саудовской Аравии.

«Предложения от «Аль-Хиляля» Месси не поступало. В ближайшие пару недель Лео встретится с «ПСЖ», чтобы закрыть сделку, по которой он останется в клубе.

Прямо сейчас мотивация Месси заключается в том, чтобы остаться в Европе. Он фаворит на получение «Золотого мяча», он выступает в Лиге чемпионов, он имеет большие цели после победы на чемпионате мира», - сказал Балаге BBC.

Отметим, что именно Гиллем Балаге в своё время выступил в качестве биографа Лионеля Месси.