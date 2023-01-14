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Чемпионат Франции. Лига 1

Два клуба готовы платить Месси 350 миллионов евро в год

14 Января 2023 • 11:57 Комментировать (4)

В Саудовской Аравии не сбавляют интерес к аргентинскому форварду Лионелю Месси, ныне играющему во французском чемпионате за столичный «ПСЖ».

Журналисты газеты Marca информируют, что в подписании 35-летней суперзвезды заинтересованы два клуба – это «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль». Руководители обоих клубов готовы платить Лео порядка 350 миллионов евро в год.

При этом, стоит отметить, что «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад» сейчас находятся под санкциями ФИФА и не могут оформить сделку до следующего лета.

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает по завершении нынешнего сезона. Стороны пока не согласовали новый контракт.

Назван самый вероятный клуб Месси на следующий сезон

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Аль-Иттихад аль-хиляль Трансферы футбола - зима 2023
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
14 Января 2023 в 12:35
ай если шмеци согласица (а он согласица) этим самым он лишний раз докажец што у него комплексы (никуды не делись) по отношенью к роналду.. поточняк.. А-ха-ха-ха! )))
Alex1972
14 Января 2023 в 12:29
Месси : Перехожу в оба сразу... А-ха-ха-ха..
Ermak
14 Января 2023 в 12:26
Годам к 60ти можно и за альхиляль поиграть)
Wetr123
14 Января 2023 в 12:18
Хотелось бы посмотреть на самого бедного саудита!
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