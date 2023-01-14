Два клуба готовы платить Месси 350 миллионов евро в год

В Саудовской Аравии не сбавляют интерес к аргентинскому форварду Лионелю Месси, ныне играющему во французском чемпионате за столичный «ПСЖ».

Журналисты газеты Marca информируют, что в подписании 35-летней суперзвезды заинтересованы два клуба – это «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль». Руководители обоих клубов готовы платить Лео порядка 350 миллионов евро в год.

При этом, стоит отметить, что «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад» сейчас находятся под санкциями ФИФА и не могут оформить сделку до следующего лета.

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает по завершении нынешнего сезона. Стороны пока не согласовали новый контракт.

Назван самый вероятный клуб Месси на следующий сезон