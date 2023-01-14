Назван самый вероятный клуб Месси на следующий сезон

Аргентинский форвард Лионель Месси договаривается с со своим нынешним клубом - «ПСЖ» - о подписании нового трудового соглашения. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Гастон Эдуль.

По информации источника, между сторонами достигнута договоренность о пролонгации сотрудничества до середины следующего года. Вскоре стороны могут официально закрепить сделку подписями. Месси хочет остаться в «ПСЖ» ради участия в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. В его планы пока не входит отъезд из Европы.

Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах 35-летнего нападающего заинтересован «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия).

Агент Месси договаривается о трансфере аргентинца в новый клуб