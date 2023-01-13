Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Во Франции рассказали о встрече Месси и Мбаппе

13 Января 2023 • 14:56 Комментировать

В четверг Килиан Мбаппе возобновил тренировки с «ПСЖ» после небольшого отпуска. Всем было интересно, как пройдёт первая с финала чемпионата мира встреча Мбаппе и Лионеля Месси. На страницах Le Parisien говорится, что футболисты тепло поприветствовали друг друга.

«При отсутствии глубокой дружбы две звезды глубоко уважают друг друга. Они продемонстрировали одинаковое удовлетворение от встречи друг с другом», - написано в материале.

Напомним, что во время празднования победы на чемпионате мира аргентинский вратарь Эмилиано Мартинес держал в руках куклу с приклеенной фотографией Килиана Мбаппе. Рядом стоял Лионель Месси. Ожидалось, что этот эпизод может привести к проблемам в отношениях Мбаппе и Месси.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Января
14:56 · Франция. Лига 1
​Во Франции рассказали о встрече Месси и Мбаппе
14:48 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» договорился с «Ниццей» по трансферу Лемина
09:14 · Франция. Лига 1
«Лилль» продлил контракт с полузащитником
01:00 · Франция. Лига 1
Нападающий «Монако» Жеббель ведёт переговоры с «Шарлеруа»
12 Января
22:04 · Германия. Бундеслига
«Шальке» получил предложение по Молле от «Нанта»
21:45 · Италия. Серия А
В «Марселе» прокомментировали приобретение Малиновского
18:31 · Англия. Премьер-лига
​«ПСЖ» отказался от звезды «Манчестер Сити» слухи
18:09 · Франция. Лига 1
​Месси настиг Роналду по голам за клубы топ-лиг 3
17:28 · Франция. Лига 1
​Мбаппе и Хакими снова с «ПСЖ»
15:58 · Франция. Лига 1
​Ле Грэ расплакался после отстранения с должности главы французской федерации
15:07 · Италия. Серия А
«ПСЖ» назвал потенциальную зарплату Шкриньяра
13:59 · Англия. Премьер-лига
Лемина согласовал условия контракта с «Вулверхэмптоном»
13:04 · Англия. Премьер-лига
Сарабия может перейти в «Вулверхэмптон»
10:55 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» получил три предложения по трансферу Сарабии
08:25 · Франция. Лига 1
Галтье: «Я доволен, потому что «ПСЖ» снова побеждает»
Все новости
Рекомендуем