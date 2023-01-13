​Во Франции рассказали о встрече Месси и Мбаппе

В четверг Килиан Мбаппе возобновил тренировки с «ПСЖ» после небольшого отпуска. Всем было интересно, как пройдёт первая с финала чемпионата мира встреча Мбаппе и Лионеля Месси. На страницах Le Parisien говорится, что футболисты тепло поприветствовали друг друга.

«При отсутствии глубокой дружбы две звезды глубоко уважают друг друга. Они продемонстрировали одинаковое удовлетворение от встречи друг с другом», - написано в материале.

Напомним, что во время празднования победы на чемпионате мира аргентинский вратарь Эмилиано Мартинес держал в руках куклу с приклеенной фотографией Килиана Мбаппе. Рядом стоял Лионель Месси. Ожидалось, что этот эпизод может привести к проблемам в отношениях Мбаппе и Месси.