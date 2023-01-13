В Саудовской Аравии высказались о трансфере Месси

В четверг, 12 января, в прессе появилась информация о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в «Аль-Хиляль». Гендиректор клуба из Саудовской Аравии Фахед Аль-Мофаридж отреагировал на эту новость.

«Это похоже на трансфер Роналду. И речь не только о клубе и футболисте, это касается всего нашего футбола. Все саудовские команды готовятся к серьезному прорыву», - передает слова руководителя инсайдер Эслам Магди в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» может предложить Месси контракт с зарплатой в размере 300 миллионов евро. Его действующий договор с «ПСЖ» рассчитан до лета текущего года.

Агент Месси договаривается о трансфере аргентинца в новый клуб