«Лилль» продлил контракт с полузащитником

32-летний хавбек Бенжамен Андре пролонгировал сотрудничество с «Лиллем». Как информирует клубная пресс-служба, новый трудовой договор между сторонами рассчитан до середины 2026 года.

Бенжамен защищает цвета «догов» с 2019 года. Рыночная стоимость игрока, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет десять миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 полузащитник поучаствовал в 18 поединках, в которых записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.

После 18 туров чемпионата Франции «Лилль» набрал 31 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице.