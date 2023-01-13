Нападающий «Монако» Жеббель ведёт переговоры с «Шарлеруа»

Нападающий «Монако» Виллем Жеббель ведёт переговоры с бельгийским клубом «Шарлеруа». Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, клуб чемпионата Франции может согласиться отпустить его без каких-либо компенсаций, но с процентом от перепродажи. Также сообщается, что в игроке заинтересованы ещё три клуба, если с «Шарлеруа» не будут достигнуты те или иные договорённости.

21-летний спортсмен считался одной из самых ярких молодых звёзд Франции во времена выступления за «Лион». Он стал первым игроком, родившимся в XXI веке, который принимал участие не только в матчах Лиги 1, но и в поединках Лиги Европы.

Однако с момента своего прибытия в «Монако» он изо всех сил пытался получить игровое время и в конце концов был отдан в аренду в «Нант», где ему удалось забить лишь трижды за 26 матчей.