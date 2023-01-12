Агент Месси договаривается о трансфере аргентинца в новый клуб

Звездный нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, куда недавно переехал португалец Криштиану Роналду.

Как стало известно журналистам таблоида Daily Mail, в подписании семикратного обладателя «Золотого мяча» заинтересован «Аль-Хиляль». Хорхе Месси, отец и агент Лионеля, вступил в переговоры с клубом. Стороны обсуждают подписание контракта с заработной платой в размере 300 миллионов евро.

Срок действующего контракта Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года.

Напомним, что Роналду в конце декабря перешел в «Аль-Наср». Он подписал контракт на 2,5 года с зарплатой в 200 миллионов евро.