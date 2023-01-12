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Чемпионат Франции. Лига 1

​Месси настиг Роналду по голам за клубы топ-лиг

12 Января 2023 • 18:09 Комментировать

В среду вечером «ПСЖ» обыграл «Анже» в чемпионате Франции со счётом 2:0. Автором одного из голов стал звёздный нападающий Лионель Месси. Теперь на его счету 696 голов за клубы, которые представляют топ-5 лиг Европы.

Столько же голов за клубы из топ-5 лиг Европы забил Криштиану Роналду, на что обращает внимание MessivsRonaldo.app.

Полностью приведённая информация с показателями Криштиану Роналду и Лионеля Месси в матчах за клубы топ-5 лиг Европы выглядит так:

Лионель Месси – 696 голов и 297 голевых передач в 832 матчах;

Криштиану Роналду – 696 голов и 197 голевых передач в 919 матчах.

Отметим, что Криштиану Роналду недавно стал игроком «Аль-Насра» в Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ
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