​Месси настиг Роналду по голам за клубы топ-лиг

В среду вечером «ПСЖ» обыграл «Анже» в чемпионате Франции со счётом 2:0. Автором одного из голов стал звёздный нападающий Лионель Месси. Теперь на его счету 696 голов за клубы, которые представляют топ-5 лиг Европы.

Столько же голов за клубы из топ-5 лиг Европы забил Криштиану Роналду, на что обращает внимание MessivsRonaldo.app.

Полностью приведённая информация с показателями Криштиану Роналду и Лионеля Месси в матчах за клубы топ-5 лиг Европы выглядит так:

Лионель Месси – 696 голов и 297 голевых передач в 832 матчах;

Криштиану Роналду – 696 голов и 197 голевых передач в 919 матчах.

Отметим, что Криштиану Роналду недавно стал игроком «Аль-Насра» в Саудовской Аравии.