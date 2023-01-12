​Ле Грэ расплакался после отстранения с должности главы французской федерации

В среду Ноэль ле Грэ был отстранён от должности главы Федерации футбола Франции. Как сообщает RMC Sport, после неутешительного для себя решения исполнительного комитета ле Грэ расплакался. 81-летний функционер сказал, что «не сделал ничего плохого».

Напомним, что на временной основе руководить Федерацией футбола Франции будет Филипп Диалло.

Ранее Ноэль ле Грэ столкнулся с критикой. Его обвинили в проявлении неуважения к Зинедину Зидану. Тогда ле Грэ сказал, что не взял бы трубку в случае звонка Зидана насчёт работы в сборной Франции.

Как известно, Федерация футбола Франции продлила контракт с Дидье Дешамом.