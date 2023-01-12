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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье: «Шансы «ПСЖ» серьёзно увеличиваются, когда Месси на поле»

12 Января 2023 • 08:06 Комментировать

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье поделился мнением об игре аргентинского нападающего Лионеля Месси в первом матче за парижскую команду после триумфа на чемпионате мира – 2022.

«Мы снова увидели лучшего футболиста мира в действии. Месси хотел играть, он вернулся в хороших физических кондициях. Когда он на поле с командой, наши шансы значительно увеличиваются. Его присутствие многое меняет. Лео сейчас очень счастлив, ведь выиграл трофей, которого ему очень не хватало», - передает слова специалиста Infobae.

В рамках 18-го тура Лиги 1 «ПСЖ» встречался с «Анже». Парижане выиграли со счетом 2:0, один из мячей забил Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Кристоф Галтье
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