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Чемпионат Франции. Лига 1

Селюк прокомментировал бурление во французской федерации футбола

12 Января 2023 • 06:20 Комментировать

Скандал сотрясает руководство французского футбола, президент организации Ноэль ле Грэ нелестно высказался в адрес Зинедина Зидана, после чего попал под шквал критики. Тем не менее, это вряд ли грозит санкциями французскому футболу, даже если вскроются очередные факты, связанные с коррупцией - что уже не раз имело место во Франции, в том числе и с участием таких деятелей, как Мишель Платини.

- ФИФА точно не отстранит французов за вмешательство правительства. ПриБлаттере жестко наказывались федерации, где правительство вмешивалось в их дела. Инфантино же менее жесткий, он не будет ругаться с влиятельными французами, - заявил агент в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Зинедин Зидан
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