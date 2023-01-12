Селюк прокомментировал бурление во французской федерации футбола

Скандал сотрясает руководство французского футбола, президент организации Ноэль ле Грэ нелестно высказался в адрес Зинедина Зидана, после чего попал под шквал критики. Тем не менее, это вряд ли грозит санкциями французскому футболу, даже если вскроются очередные факты, связанные с коррупцией - что уже не раз имело место во Франции, в том числе и с участием таких деятелей, как Мишель Платини.

- ФИФА точно не отстранит французов за вмешательство правительства. ПриБлаттере жестко наказывались федерации, где правительство вмешивалось в их дела. Инфантино же менее жесткий, он не будет ругаться с влиятельными французами, - заявил агент в эфире телеканала «Матч ТВ».