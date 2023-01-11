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Чемпионат Франции. Лига 1

​Ле Грэ отстранили от должности главы Федерации футбола Франции

11 Января 2023 • 16:26 Комментировать

Ноэль ле Грэ был отстранён от должности главы Федерации футбола Франции. На текущий момент отстранение носит временный характер – оно рассчитано на период до публикации выводов начатого аудита организации. Решение об отстранении ле Грэ в среду принял исполнительный комитет Федерации футбола, о чём на своих страницах рассказывает RMC Sport.

Временно французскую федерацию будет возглавлять Филипп Диалло. 

Ранее Ноэль ле Грэ столкнулся с критикой после его слов о Зинедине Зидане. Многие обвинили функционера в проявлении неуважения.

Напомним, что недавно Федерация футбола Франции объявила о продлении контракта с Дидье Дешамом, тренирующим национальную команду страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Ноэль ле Грэ
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