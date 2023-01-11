​«ПСЖ» запретил Месси вынести кубок мира перед матчем

В среду вечером Лионель Месси должен впервые сыграть за «ПСЖ» после своего триумфа на чемпионате мира. Как сообщает портал Goal со ссылкой на Le Parisien, парижский клуб запретил звёздному форварду вынести кубок мира на поле «Парк де Пренс» перед матчем против «Анже».

В стане руководителей «ПСЖ» опасаются, что Лионеля Месси могут освистать, поскольку в финале чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Францию. В «ПСЖ» считают, что чествования Месси внутри команды с живым коридором и памятной наградой в данной ситуации достаточно для того, чтобы уважить игрока.

Лионель Месси играет за «ПСЖ» с лета 2021 года. Действующий контракт аргентинца рассчитан до конца нынешнего сезона.