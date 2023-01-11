В «Реале» назвали условие трансфера Мбаппе

Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе по-прежнему находится в сфере интересов мадридского «Реала», об этом посредством соцсетей проинформировал журналист Карлос Карпио.

Как сообщает инсайдер, президент «королевского» клуба Флорентино Перес готов заняться трансфером 24-летнего нападающего, если тот снизит свои зарплатные требования.

Стоит отметить, что в конце сезона-2021/2022 Килиан был близок к переходу в мадридский гранд, однако сделка сорвалась. В последний момент француз решил продлить контракт с «ПСЖ».

В этом сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 16 матчей, отметившись 13 голами и двумя результативными передачами.

Мбаппе готов перейти в «Реал», если клуб выполнит его требование