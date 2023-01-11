Инсайдер раскрыл будущее Месси в «ПСЖ»

35-летний форвард Лионель Месси близок к подписанию нового трудового соглашения с французским «ПСЖ». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Согласно сведениям источника, новое трудовое соглашение аргентинского нападающего с парижанами будет рассчитано до 2024 года. В контракте будет прописана опция пролонгации еще на сезон. Заработная плата Месси составит 40 миллионов евро.

Срок действующего контракта между Лионелем и «ПСЖ» рассчитан до завершения нынешнего сезона. В текущей кампании Месси провел 19 поединков во всех турнирах, отметившись 12 забитыми мячами и 14 результативными передачами.