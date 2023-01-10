«Страсбург» посредством своего официального сайта объявил об отставке Жюльена Стефана с должности главного тренера команды.

После возобновления чемпионата Франции «Страсбург» провёл в нём два матча. Команда проиграла сначала «ПСЖ» (1:2), а затем и «Труа» (2:3). После этого страсбургская команда вылетела из национального кубка, уступив «Анже» в серии послематчевых пенальти после нулевой ничьей.

На текущий момент «Страсбург» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Лиги 1.

Жюльен Стафан возглавлял «Страсбург» с лета 2021 года. В 58 матчах при этом тренере команда отпраздновала 19 побед при 20 ничьих и 19 поражениях.