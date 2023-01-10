​В «ПСЖ» высказались о будущем Месси

Действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает в конце сезона, поэтому Кристофу Галтье, главному тренеру команды, приходится на каждой пресс-конференции говорить о будущем звёздного аргентинского форварда.

«Идут обсуждения, спортивное руководство клуба общается с Лео насчёт продления контракта. Я не знаю, на каком этапе всё находится. На мой взгляд, Лео счастлив в Париже. Но нужно знать его позицию по отношению к проекту клуба. Это та тема, которую я с ним не обсуждаю», - слова Галтье приводит на своих страницах RMC Sport.

Лионелю Месси 35 лет. Он выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года.