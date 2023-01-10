Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Тедеско может возглавить клуб Лиги 1

10 Января 2023 • 14:07 Комментировать

Немецкий футбольный тренер Доменико Тедеско может получить работу во французском чемпионате. Как информирует RMC Sport, заинтересованность в его услугах проявляет «Ницца», которая отправила в отставку с поста наставника команды Люсьена Фавра.

В настоящий момент Тедеско находится в статусе безработного. Последним его клубом был «РБ Лейпциг». Также 37-летний специалист имеет опыт работы в московском «Спартаке». Немец тренировал «красно-белых» с 2019 по 2021 год.

После 17 туров чемпионата Франции «Ницца» набрала 21 очко и располагается на 11-й строчке в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ницца Доменико Тедеско
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Января
14:37 · Франция. Лига 1
Трансфер Унаи пока не входит в планы «ПСЖ»
14:07 · Франция. Лига 1
Тедеско может возглавить клуб Лиги 1
12:56 · Франция. Лига 1
В «Интер Майами» высказались о трансфере Месси
12:32 · Франция. Лига 1
Макрон хочет, чтобы Платини возглавил федерацию футбола Франции 1
11:07 · Испания. Ла Лига
Рамос – о завершении карьеры Бэйла: «Гарет, было удовольствием разделить с тобой столько моментов»
09:53 · Франция. Лига 1
Мбаппе отреагировал на решение Льориса
09:24 · Англия. Премьер-лига
Владельцы «ПСЖ» могут купить «Ливерпуль» или «МЮ» 1
08:25 · Италия. Серия А
«Аталанта» обратилась к Малиновскому после трансфера в «Марсель»
04:45 · Испания. Ла Лига
Пасторе недолго оставался без клуба - он будет выступать в чемпионате Катара
00:36 · Франция. Лига 1
Дешам пожелал всем тренерам иметь такого игрока как Льорис
09 Января
23:46 · Франция. Лига 1
Известны кандидаты на роль капитана в сборной Франции 1
22:12 · Франция. Лига 1
Льорис завершил карьеру в сборной Франции официально
21:20 · Франция. Лига 1
«Ницца» объявила об увольнении Фавра официально
21:01 · Франция. Лига 1
Толиссо надеется, что с приходом Ловрена «Лион» станет агрессивнее
20:38 · Франция. Лига 1
Гол Головина «Тулузе» может стать лучшим в Лиге 1 за ноябрь-декабрь
Все новости
Рекомендуем