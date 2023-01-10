Тедеско может возглавить клуб Лиги 1

Немецкий футбольный тренер Доменико Тедеско может получить работу во французском чемпионате. Как информирует RMC Sport, заинтересованность в его услугах проявляет «Ницца», которая отправила в отставку с поста наставника команды Люсьена Фавра.

В настоящий момент Тедеско находится в статусе безработного. Последним его клубом был «РБ Лейпциг». Также 37-летний специалист имеет опыт работы в московском «Спартаке». Немец тренировал «красно-белых» с 2019 по 2021 год.

После 17 туров чемпионата Франции «Ницца» набрала 21 очко и располагается на 11-й строчке в турнирной таблице.