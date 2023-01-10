В «Интер Майами» высказались о трансфере Месси

Бывший защитник «МЮ» Фил Невилл, ныне занимающий пост главного тренера «Интер Майами», высказался по поводу потенциального подписания аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Переход Месси? Верю в этот трансфер, ведь МЛС считается конкурентной лигой во всем мире. Любой трансфер такого уровня – это тяжелый процесс, для которого требуется время. Если же нам удастся подписать Лионеля, я буду очень доволен. Мне хочется работать с самыми лучшими игроками», - передает слова специалиста Daily Mail.

Контракт 35-летнего форварда с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне Месси сыграл за «ПСЖ» 19 матчей, забил 12 мячей и отдал 14 ассистов.