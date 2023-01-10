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Чемпионат Франции. Лига 1

Макрон хочет, чтобы Платини возглавил федерацию футбола Франции

10 Января 2023 • 12:32 Комментировать

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за отставку нынешнего главы федерации футбола страны Ноэля ле Грэ. По сообщениям RMC Sport, политик хочет видеть на этой должности легендарного французского футболиста Мишеля Платини.

Источник отмечает, что Платини, ранее занимавший пост главы УЕФА, готов рассмотреть вариант с продолжением управленческой карьеры в футболе. В качестве президента УЕФА он работал с 2007 по 2015 год. С 2020 года Мишель является советником президента Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов.

Ранее ле Грэ попал под волну критики из-за резких слов в адрес Зинедина Зидана.

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Евро-Футбол.Ру,
Мишель Платини Ноэль ле Грэ Эммануэль Макрон
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