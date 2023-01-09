Известны кандидаты на роль капитана в сборной Франции

Три игрока сборной Франции претендуют на роль капитана после того, как уже бывший капитан команды Уго Льорис завершил карьеру в сборной.

Как пишет L'Equipe, основными кандидатами на почётный статус являются молодой голеадор и форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, защитник «МЮ» Рафаэль Варан, а также полузащитник мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн. Каждый из них становился чемпионом мира в России в 2018 году и серебряным призёром мундиаля в Катаре.

Напомним, о том, что Льорис завершил карьеру в составе «трёхцветных» стало известно сегодня вечером из официальных соцсетей французской сборной.