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Чемпионат Франции. Лига 1

Известны кандидаты на роль капитана в сборной Франции

09 Января 2023 • 23:46 Комментировать

Три игрока сборной Франции претендуют на роль капитана после того, как уже бывший капитан команды Уго Льорис завершил карьеру в сборной.

Как пишет L'Equipe, основными кандидатами на почётный статус являются молодой голеадор и форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, защитник «МЮ» Рафаэль Варан, а также полузащитник мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн. Каждый из них становился чемпионом мира в России в 2018 году и серебряным призёром мундиаля в Катаре.

Напомним, о том, что Льорис завершил карьеру в составе «трёхцветных» стало известно сегодня вечером из официальных соцсетей французской сборной. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Уго Льорис Рафаэль Варан Антуан Гризманн Килиан Мбаппе
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