Голкипер «трёхцветных» Уго Льорис официально завершил карьеру в национальной сборной Франции. Об этом вещают соцсети французской сборной.

36-летний Льорис выступал за команду с 2008 года, съездил с французами на четыре чемпионата мира, один из которых оказался победным - в 2018 году в России. Ещё на одном, в Катаре, «трёхцветные» стали серебряными призёрами турнира.

Также Льорис выступил на домашнем чемпионате Европы в 2016 году, на нём сборная Франции взяла серебро турнира.

Всего за команду родной страны Льорис сыграл в 145 матчах, что является рекордом среди всех игроков команды Франции.

С 2012 года и по настоящее время Льорис защищает ворота лондонского «Тоттенхэма».