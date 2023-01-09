«Ницца» уволила Люсьена Фавра с поста главного тренера команды. Об этом сообщает официальный сайт французского клуба. Исполняющим обязанности наставника «Ниццы» стал Дидье Дигар.

Это решение было принято руководством команды после вылета из Кубка Франции. В 1/32 финала подопечные Фавра проиграли команде из третьей лиги «Ле Пюи Фут» со счетом 0:1. 65-летний специалист был главным тренером «Ниццы» с июля 2022 года.

После 17 туров «орлята» занимают 11-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 21 очко.

Следующий матч «Ницца» проведет против «Монпелье», игра состоится 11 января в 23:00 по мск.