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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» официально представил Малиновского официально

09 Января 2023 • 20:00 Комментировать
Марсель
...
Лорьян
14.01 21:00

«Марсель» в своих социальных сетях официально представил украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Хавбек перешёл из «Аталанты» в рамках аренды до конца сезона с последующим выкупом. Его сумма составит 10 млн евро плюс 3 млн бонусами. Полузащитник ранее успешно прошёл медобследование в новой команде.

Напомним, 29-летний Руслан Малиновский выступал за «Аталанту» более трёх лет – с лета 2019 года. Он провёл свыше 110 матчей за бергамасков и забил 23 мяча во всех турнирах.

В текущем сезоне за «Аталанту» Малиновский сыграл 15 раз, единожды забил и дважды ассистировал партнёрам по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
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МАРСЕЛЬ ЛОРЬЯН
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