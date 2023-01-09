«Марсель» в своих социальных сетях официально представил украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Хавбек перешёл из «Аталанты» в рамках аренды до конца сезона с последующим выкупом. Его сумма составит 10 млн евро плюс 3 млн бонусами. Полузащитник ранее успешно прошёл медобследование в новой команде.

Напомним, 29-летний Руслан Малиновский выступал за «Аталанту» более трёх лет – с лета 2019 года. Он провёл свыше 110 матчей за бергамасков и забил 23 мяча во всех турнирах.

В текущем сезоне за «Аталанту» Малиновский сыграл 15 раз, единожды забил и дважды ассистировал партнёрам по команде.