«ПСЖ» анонсировал матч, в котором могут сыграть Месси и Роналду

Пресс-служба французского «ПСЖ» опубликовала планы команды на зимние тренировочные сборы, которые команда проведет в Катаре и Саудовской Аравии.

Парижский гранд отправится в Доху 17 января, где проведет несколько тренировок на одном из стадионов чемпионата мира – 2022. После этого подопечные Кристофа Галтье переедут в Эр-Рияд, где 19 января сыграют товарищескую встречу против команды, которую составят из игроков клубов «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». После этого спарринга парижане отправятся на родину.

В предстоящем поединке может принять участие звездный нападающий Криштиану Роналду, который переехал в Саудовскую Аравию в конце 2022 года.