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Чемпионат Франции. Лига 1

Экс-игрок «ПСЖ» умер в возрасте 40 лет

08 Января 2023 • 10:58 Комментировать

Экс-футболист сборной Камеруна и французского «ПСЖ» Модест М’Бами скончался на 41-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба парижского топ-клуба.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким М’Бами», - говорится в публикации «ПСЖ».

Модест защищал цвета парижской команды с 2003 по 2006 год. В составе «ПСЖ» он два раза становился обладателем кубка Франции. За национальную сборную Камеруна он сыграл 37 поединков и отметился тремя забитыми мячами.

М’Бами завершил карьеру в 2016 году. После окончания игровой карьеры он работал с молодыми футболистами на родине, а затем вернулся во Францию.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Модест М’Бами
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