Ещё одна трагическая потеря - бывший игрок «ПСЖ» скончался в возрасте 40 лет

Еще одна преждевременная смерть в футбольном мире - в возрасте 40 лет скончался бывший игрок «ПСЖ» Модесте М'Бами, это случилось из-за инфаркта в квартире бывшего футболиста в Париже, где он проживал после окончания карьеры. М'Бами родился в камерунской столице Яунде в 1982 году, это случилось в год, когда сборная Камеруна впервые в своей истории приняла участие в чемпионате мира. Помимо «ПСЖ» (2003 - 2006), он успел поиграть за такие клубы, как марсельский «Олимпик» (или просто «Марсель»), а также «Альмерия». Заканчивал карьеру в экзотических или далеких странах - поиграл в Саудовской Аравии, в Китае и даже в Колумбии. В составе камерунской сборной М'Бами сыграл 38 матчей.