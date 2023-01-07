Экс-игрок «Зенита» Ловрен отреагировал на обвинения в фашизме

Экс-защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен, перебравшийся на днях во французский «Лион», отреагировал на обвинения в фашизме.

«На меня напали… Все исказили в негативном ключе, не сославшись на правильную песню. То, что я пел, не имеет отношения к фашизму. Это патриотическая песня о моей стране. Мы совсем недавно сражались за свою независимость и находимся на стадии становления. Я уважаю всех. У меня много друзей», - передает слова хорватского футболиста Goal.com.

33-летний хорват присоединился к «Лиону» в январе. Сумма трансфера составила два миллиона евро. С ним был подписан контракт до середины 2025 года.