Обесценились: Месси и Роналду не попали в ТОП-100 самых дорогих футболистов мира

Лионель Месси, Криштиану Роналду и Роберт Левандовски во второй раз кряду не попали в список 100 самых дорогих футболистов мира.

Известно, что вышеназванный рейтинг составил Международный центр спортивный исследований CIES Football Observatory на основании собственных критериев.

Первая строчка в этом рейтинге оказалась за полузащитников дортмундской «Боруссии» и сборной Англии – Джудом Беллингемом, который был оценен в 208,2 миллиона евро.

В тройке сильнейших также оказались форвард «Реала» Винисиус Жуниор (190.5 миллионов евро), а также Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» (174.9 миллиона евро).

После них расположились Педри (170.2 миллиона евро) и Гави (147.6 миллионов евро) из «Барселоны», Мусиала из Баварии (145.1 миллион евро), Гвардиол («Лейпциг, 125.8 миллионов евро) и Вальверде из мадридского «Реала» (123.5 миллиона евро).

Ранее сообщалось, что после перехода португальского нападающего Криштиану Роналду в клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, его рейтинг в симуляторе FIFA 23 упал до самого низкого уровне впервые за последние 12 лет. Показатель игрока упал с 90 баллов до 88, что случилось впервые со времен FAFA 11.

Португалец подписал двухлетний контракт с клубом «Аль-Наср», став самым высокооплачиваемым футболистом в истории. Он будет получать 200 миллионов евро в год. Кроме того, футболист получил возможность управлять тренерскими назначениями, а также предусмотрел в своем контракте пункт, позволяющий ему уйти в английский «Ньюкасл» по окончании сезона в том случае, если «сороки» завоюют право играть в Лиге чемпионов ближайшей осенью.