Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​«ПСЖ» снизил требования по трансферу Неймара слухи

06 Января 2023 • 14:16 Комментировать

В прессе активно обсуждается возможный уход из «ПСЖ» звёздного Неймара. Ранее уже появлялась информация о том, что гранд Лиги 1 будет готов продать бразильца в летнее трансферное окно. Тогда речь шла о сумме в 100 миллионов евро.

Теперь Fichajes сообщает о том, что «ПСЖ» снизил требования. Чемпионы Франции будут готовы расстаться с Неймаром при получении 50-60 миллионов евро. Для «ПСЖ» важно не заработать на трансфере как можно больше, а сократить свою зарплатную ведомость.

Отмечается, что попытаться подписать Неймара могут несколько клубов из Англии - «Ньюкасл», «Челси» и «Манчестер Сити».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Челси Манчестер Сити ПСЖ Неймар трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Января
14:29 · Италия. Серия А
​Сарабия может сменить «ПСЖ» на «Милан»
14:16 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» снизил требования по трансферу Неймара слухи
12:10 · Италия. Серия А
Моуринью назвал трансферную цель «Ромы»
11:26 · Франция. Кубок
Кейлор Навас впервые в сезоне сыграет в стартовом составе «ПСЖ»
11:20 · Италия. Серия А
«Милан» подпишет голкипера «ПСЖ»
08:50 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет купить одноклубника Головина
08:21 · Франция. Лига 1
Месси получил громкое звание во Франции
08:14 · Испания. Ла Лига
Дембеле выбрал между «Барселоной» и «ПСЖ»
00:10 · Франция. Лига 1
Триппьер вспомнил, как Симеоне советовал останавливать Месси
05 Января
23:43 · Франция. Лига 1
Силкин похвалил Головина за игру в «Монако»
22:44 · Франция. Лига 1
Кечинов назвал единственную проблему Головина
22:01 · Франция. Лига 1
Булыкин дал совет Головину
21:37 · Франция. Кубок
​«Шатору» - «ПСЖ»: прогноз на матч Кубка Франции – 6 января 2023
21:25 · Франция. Лига 1
Червиченко предположил, что Головин перерос уровень «Монако»
18:22 · Франция. Лига 1
Мостовой считает, что Головин созрел для топ-клуба
Все новости
Рекомендуем