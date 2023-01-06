В прессе активно обсуждается возможный уход из «ПСЖ» звёздного Неймара. Ранее уже появлялась информация о том, что гранд Лиги 1 будет готов продать бразильца в летнее трансферное окно. Тогда речь шла о сумме в 100 миллионов евро.

Теперь Fichajes сообщает о том, что «ПСЖ» снизил требования. Чемпионы Франции будут готовы расстаться с Неймаром при получении 50-60 миллионов евро. Для «ПСЖ» важно не заработать на трансфере как можно больше, а сократить свою зарплатную ведомость.

Отмечается, что попытаться подписать Неймара могут несколько клубов из Англии - «Ньюкасл», «Челси» и «Манчестер Сити».