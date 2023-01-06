Месси получил громкое звание во Франции

Форвард сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси был назван «чемпионом чемпионов» по версии авторитетного французского издания Lequipe. Этот приз вручается самому лучшему спортсмену по итогам 2022 года.

По итогам голосования 35-летний нападающий набрал 808 баллов. Вторую строчку занял его одноклубник по «ПСЖ» Килиан Мбаппе, в активе которого 381 очко. Топ-3 замкнул испанский теннисист Рафаэль Надаль (285).

Месси стал триумфатором чемпионата мира – 2022, состоявшегося в Катаре. В финальном матче Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти). На этом турнире Лионель отметился семью голами и тремя ассистами.