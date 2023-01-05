«Челси» официально объявил о трансфере из «Монако» защитника Бенуа Бадьяшиля. 21-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением с «пенсионерами», которое рассчитано на семь с половиной лет.

Бенуа Бадьяшиль является воспитанником «Монако». За первую команду «красно-белых» защитник провёл 135 официальных матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативных паса на партнёров.

Отметим, что Бенуа Бадьяшиль осенью провёл два матча за сборную Франции. При этом в заявку команды на чемпионат мира – 2022 защитник не попал.

«Челси» на текущий момент занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ.