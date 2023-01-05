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Чемпионат Франции. Лига 1

Гимнастка Аверина выбрала между Роналду и Месси

05 Января 2023 • 12:27 Комментировать

Художественная гимнастка Дина Аверина сделала выбор между аргентинцем Лионелем Месси и португальцем Криштиану Роналду.

«Если выбирать между Месси и Криштиану Роналду, то я свой выбор сделаю в пользу аргентинца. Величайший ли он футболист? Да, у него теперь, как мне кажется, есть все звания», - приводит слова спортсменки ТАСС.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на мундиале в Катаре. 35-летний нападающий принял участие в семи поединках, отметившись семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Лионель был признан лучшим футболистом турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Дина Аверина
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