Гимнастка Аверина выбрала между Роналду и Месси

Художественная гимнастка Дина Аверина сделала выбор между аргентинцем Лионелем Месси и португальцем Криштиану Роналду.

«Если выбирать между Месси и Криштиану Роналду, то я свой выбор сделаю в пользу аргентинца. Величайший ли он футболист? Да, у него теперь, как мне кажется, есть все звания», - приводит слова спортсменки ТАСС.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на мундиале в Катаре. 35-летний нападающий принял участие в семи поединках, отметившись семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Лионель был признан лучшим футболистом турнира.