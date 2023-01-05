Стало известно, когда Месси и «ПСЖ» могут продлить контракт

Переговорный процесс между руководством «ПСЖ» и аргентинским нападающим Лионелем Месси продолжается, об этом сообщает Lequipe.

Согласно сведениям источника, сторонам осталось уладить последние детали новой сделки. Представитель 35-летнего аргентинца сейчас договаривается с парижским грандом о сроке трудового договора и заработной плате своего клиента. Ожидается, что новая сделка будет оформлена до конца января.

Ранее в СМИ сообщалось, что новый контракт Месси с французским грандом рассчитан до середины 2024 года. Срок действующего трудового соглашения истекает по завершении нынешнего сезона.

На счету Лионеля семь забитых мячей и десять голевых передач в 13 матчах чемпионата Франции.