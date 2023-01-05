Месси разместил первый пост после возвращения в «ПСЖ»

35-летний форвард Лионель Месси разместил в социальных сетях публикацию после возвращения во французский «ПСЖ».

«Огромная благодарность всем в клубе за такой теплый прием. Я вернулся и с огромным нетерпением жду продолжения сезона. Хочу добиваться поставленных целей теперь с «ПСЖ», - гласит сообщение южноамериканца в социальных сетях.

Напомним, что Месси стал чемпионом мира на мундиале в Катаре. В финальном поединке турнира сборная Аргентины победила национальную команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти).

В текущем сезоне Лионель провел за парижан 13 матчей, отметившись семью голами и десятью ассистами.