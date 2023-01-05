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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси разместил первый пост после возвращения в «ПСЖ»

05 Января 2023 • 08:27 Комментировать

35-летний форвард Лионель Месси разместил в социальных сетях публикацию после возвращения во французский «ПСЖ».

«Огромная благодарность всем в клубе за такой теплый прием. Я вернулся и с огромным нетерпением жду продолжения сезона. Хочу добиваться поставленных целей теперь с «ПСЖ», - гласит сообщение южноамериканца в социальных сетях.

Напомним, что Месси стал чемпионом мира на мундиале в Катаре. В финальном поединке турнира сборная Аргентины победила национальную команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти).

В текущем сезоне Лионель провел за парижан 13 матчей, отметившись семью голами и десятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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