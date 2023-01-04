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Чемпионат Франции. Лига 1

​Месси высказался после возвращения в «ПСЖ»

04 Января 2023 • 19:14 Комментировать

В среду Лионель Месси вернулся в ряды «ПСЖ». Звёздному аргентинцу, ставшему чемпионом мира, партнёры и персонал устроили чествование. После этого Месси дал комментарий клубной пресс-службе.

«Я хочу поблагодарить всех за этот приём в исполнении партнёров по команде и персонала. Я счастлив, и теперь я собираюсь подготовиться к предстоящим матчам.

Я буду хорошо тренироваться. Мне нужно поймать ритм, чтобы быть готовым тогда, когда тренеры решат, что я могу играть», - сказал Месси.

Ближайшим соперником «ПСЖ» будет «Шатору» в Кубке Франции. Скорее всего, Лионель Месси этот матч пропустит.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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